Надаль рассказал об отношениях с Федерером

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль ответил на вопрос об отношениях со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

«Федерер мне соперник, друг или коллега? Я думаю, что всего понемногу. У нас было очень интенсивное соперничество на протяжении всей нашей карьеры, но это было очень здоровое соперничество. Элегантное, уважительное соперничество. Мы также достигли этапа в нашей жизни, когда мы можем понять, что речь идёт не только о победе», — приводит слова Надаля CBS.

Теннисный сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Официальные соревнования должны возобновиться в начале августа. После возобновления сезона предполагается проведение в короткое время трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».