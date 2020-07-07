Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль рассказал об отношениях с Федерером

Надаль рассказал об отношениях с Федерером
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль ответил на вопрос об отношениях со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

«Федерер мне соперник, друг или коллега? Я думаю, что всего понемногу. У нас было очень интенсивное соперничество на протяжении всей нашей карьеры, но это было очень здоровое соперничество. Элегантное, уважительное соперничество. Мы также достигли этапа в нашей жизни, когда мы можем понять, что речь идёт не только о победе», — приводит слова Надаля CBS.

Теннисный сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Официальные соревнования должны возобновиться в начале августа. После возобновления сезона предполагается проведение в короткое время трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020