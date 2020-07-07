Андрей Рублёв и остальные участники Thiem's 7 прошли тестирование на коронавирус

Все участники Thiem's 7, выставочного турнира третьей ракетки мира Доминика Тима, прошли тестирование на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте. Thiem's 7 стартует сегодня, 7 июля.
«Доминик Тим, Деннис Новак, Ян-Леннард Штруфф, Роберто Баутиста-Агут и Андрей Рублёв прошли тестирование на коронавирус сразу после прибытия в Австрию. На данный момент все тесты, пройденные теннисистами и их командами, дали отрицательный результат. Карен Хачанов и Маттео Берреттини, которые прибыли на турнир позже, также прошли тест по прибытии. Пока что было протестировано 60 человек, включая большую часть сотрудников, которые будут тесно контактировать с игроками и зрителями. Все результаты их тестов отрицательные», — говорится в заявлении.
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