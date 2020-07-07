USTA объявила об отмене пяти турниров ITF, которые должны были пройти в США в августе
На официальном сайте Теннисной ассоциации США (USTA) было опубликовано заявление об отмене пяти турниров ITF, которые должны были пройти в США.
Сообщается, что из-за пандемии коронавируса будут отменены женские турниры в Лексингтоне (3-10 августа), Ландисвилле (10-17 августа) и Конкорде, а также мужские турниры в Декейтере и Мемфисе (все — 17-24 августа).
«Это решение было принято, чтобы обеспечить безопасность и защитить здоровье всех, кто причастен к этим турнирам», — сказано в заявлении.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится в начале августа. После возобновления предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
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