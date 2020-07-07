Роджер Федерер: скучаю по Уимблдону и надеюсь, что сыграю там в следующем году
8-кратный победитель Уимблдона швейцарец Роджер Федерер заявил, что планирует сыграть на турнире в следующем году. Уимблдон должен был пройти с 28 июня по 11 июля, однако из-за пандемии коронавируса турнир был отменён.
«Лично мне было очень приятно так долго оставаться дома. Подобного не случалось со мной более 25 лет. Но, конечно, я скучаю по Уимблдону и хотел бы находиться там сейчас. Надеюсь, что сыграю на Уимблдоне в следующем году. Это одна из моих главных целей и причин, по которым я продолжаю восстанавливаться и усердно работать после 20-недельного перерыва», — приводит слова Федерера France 24.
Ранее Федерер заявил, что пандемия коронавируса и две операции на колене заставили его задуматься, хочет ли он продолжать карьеру.
Роджер Федерер: пандемия и две операции заставили задуматься о продолжении карьеры
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