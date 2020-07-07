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Организаторы турнира в Палермо хотят перенести дедлайн подачи заявок на неделю

Организаторы турнира в Палермо хотят перенести дедлайн подачи заявок на неделю
Теннис / WTA 0

Организаторы турнира WTA в Палермо (Италия) намерены перенести дедлайн подачи заявок на неделю, сообщает пресс-служба турнира в "Твиттере".

Изначально крайним сроком подачи заявок было 6 июля, однако организаторы хотят отложить его до 13 июля. Сообщается, что представители турнира уже обсудили это с WTA, и руководство тура примет окончательное решение сегодня, 7 июля.

На турнире в Палермо, который пройдёт с 3 по 9 августа, возобновится WTA-тур. Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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