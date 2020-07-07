Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль подтвердил участие в турнире в Мадриде (Испания), который был перенесён на сентябрь. Об этом сообщил соотечественник Надаля Фелисьяно Лопес в «Твиттере».

«Я разговаривал со своим другом Рафой Надалем, и он подтвердил своё участие в сентябрьском турнире в Мадриде! Как всегда, ждём тебя с распростёртыми объятиями на арене Magic Box», — написал Лопес.

Турнир в Мадриде пройдёт с 13 по 19 сентября.

В прошлом году победу на турнире в Мадриде одержал серб Новак Джокович, а Надаль добрался до полуфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.