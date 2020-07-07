Рублёв обыграл Штруффа в первом матче на Thiem's 7

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в первом матче выставочного турнира третьей ракетки мира Доминика Тима Thiem's 7 с немцем Ян-Леннардом Штруффом со счётом 3:6, 6:4, [15:13].

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Рублёв 3 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Штруффа 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Помимо Рублёва и Штруффа в турнире принимают участие: Роберто Баутиста-Агут (Испания), Маттео Берреттини (Италия), Деннис Новак (Австрия), Каспер Рууд (Норвегия), Карен Хачанов (Россия) и сам Доминик Тим.

Турнир проходит с 7 по 11 июля в австрийском городе Кицбюэле. Призовой фонд соревнования — € 300 тыс.