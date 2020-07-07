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Хачанов проиграл Баутисте-Агуту в первом матче после перерыва

Хачанов проиграл Баутисте-Агуту в первом матче после перерыва
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в матче выставочного турнира третьей ракетки мира Доминика Тима Thiem's 7 со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

Это первый матч Хачанова с 27 февраля, когда он в четвертьфинале турнира в Дубае уступил сербу Новаку Джоковичу.

Помимо Хачанова и Баутисты-Агута в турнире принимают участие Ян-Леннардом Штруфф (Германия), Маттео Берреттини (Италия), Деннис Новак (Австрия), Каспер Рууд (Норвегия), Андрей Рублёв (Россия) и Доминик Тим.

Турнир проходит с 7 по 11 июля в австрийском городе Кицбюэле. Призовой фонд соревнования — € 300 тыс. Следующим соперником Хачанова на турнире Тима станет Новак.

Thiem's 7. Группа Soccercoin
07 июля 2020, вторник. 20:50 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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