Хачанов проиграл Баутисте-Агуту в первом матче после перерыва
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в матче выставочного турнира третьей ракетки мира Доминика Тима Thiem's 7 со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.
Это первый матч Хачанова с 27 февраля, когда он в четвертьфинале турнира в Дубае уступил сербу Новаку Джоковичу.
Помимо Хачанова и Баутисты-Агута в турнире принимают участие Ян-Леннардом Штруфф (Германия), Маттео Берреттини (Италия), Деннис Новак (Австрия), Каспер Рууд (Норвегия), Андрей Рублёв (Россия) и Доминик Тим.
Турнир проходит с 7 по 11 июля в австрийском городе Кицбюэле. Призовой фонд соревнования — € 300 тыс. Следующим соперником Хачанова на турнире Тима станет Новак.
- 7 июля 2020
-
23:15
-
22:54
-
20:03
-
18:02
-
15:42
-
15:39
-
12:22
-
11:51
-
10:50
-
09:51
-
09:16
-
05:50
-
01:01
- 6 июля 2020
-
23:42
-
21:49
-
19:04
-
18:49
-
16:26
-
15:31
-
14:41
-
14:03
-
12:39
-
11:54
-
11:43
-
10:52
-
10:46
-
09:55
-
08:40
- 5 июля 2020
-
23:43
-
21:45
-
20:10
-
19:16
-
17:32
-
15:44
-
14:43
Партнерский контент