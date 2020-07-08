«Кирьос сам допустил много ошибок». Тим вступился за Зверева, которого раскритиковал Ник

Австрийский теннисист Доминик Тим выступил в защиту немца Александра Зверева, которого раскритиковал австралиец Ник Кирьос. В конце июня Зверев пообещал сидеть на самоизоляции 14 дней после вспышки коронавирусной инфекции на турнире Adria Tour, однако не сдержал слова и посетил вечеринку в Монте-Карло.
Кирьос был недоволен поступком немца и, в частности, написал в своём «инстаграме»: «Я вижу много противоречивых вещей по всему миру, но одна из них – Саша Зверев. Снова… Насколько же ты эгоистичен?»
«Это была его ошибка, но я не понимаю, почему многие люди захотели вмешаться. Кирьос сам допустил много ошибок. Пусть сам расскажет правду, прежде чем станет критиковать других», — приводит слова Тима TT.
Австриец также добавил, что Звереву просто не повезло, что его участие в вечеринке попало на видео.
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