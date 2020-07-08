Джокович сравнил критику в свой адрес с охотой на ведьм

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на критику в его адрес в связи со вспышкой коронавируса на организованном им выставочном турнире Adria Tour.

О вспышке коронавируса стало известно перед финальным матчем Adria Tour в Хорватии. Среди заражённых оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, сам Джокович и его жена, а также нескольких тренеров.

«В последнее время я вижу только критику, очень злобную. Очевидно, есть нечто большее, чем просто критика. Это словно охота на ведьм. Кто-то должен был пасть в данной ситуации, какого-то известного человека должны были назвать виновным во всём», — приводит слова Джоковича «Спортски Журнал».