Халеп — о выступлении на US Open: жду, что сделают другие игроки

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп оценила шансы выступить на Открытом чемпионате США 2020 года. В середине июня сообщалось, что она не будет принимать участие в турнирах, которые проходят за пределами Европы, до окончания нынешнего сезона.

«Это будет немного сложно, всё зависит от ограничений. Я всё ещё не приняла окончательное решение, но немного переживаю по поводу этого шага. Я просто жду, какое решение будет принято и что сделают другие игроки», — приводит слова Халеп BBC.

Симона также рассказала, как провела период самоизоляции.

«Это был самый долгий перерыв в моей жизни. Я всем сказала, что отложу ракетку в сторону и буду вести нормальную жизнь. У меня не было расписания или эмоций для тренировок или игр. Я старалась найти как можно больше позитива. Я делала обычные вещи, ничего особенного. Я хотела отдохнуть, очистить разум после стольких лет на вершине, где давление было так велико. Теперь я вновь голодна. Я хочу путешествовать и играть в теннис. Этот период помог мне поверить, что впереди у меня ещё несколько лет карьеры», — сказала румынка.