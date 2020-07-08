Сафин: теперь знаю, сколько ракеток я разбил

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал свою привычку разбивать ракетки на корте. Сотрудники фирмы Head подсчитали, что за 12 лет карьеры россиянин сломал 1055 ракеток.

«Я всю жизнь играл с Head, и они никогда не говорили, как много ракеток я сломал. С юношеских лет я разбивал много ракеток, с ними я сотрудничал с 98-го. Эти ребята были очень толерантны. Я ломал примерно 80 ракеток в год или больше.

У меня сложились столь хорошие отношения с этой компанией, что они подарили мне сноуборд с выгравированным числом 1055 на нём. Это стало сюрпризом. Я и не знал, как много ракеток разбил. Теперь знаю", — приводит слова Сафина Tennis World USA.

Марат также оценил роль матери в своих успехах и достижениях его сестры Динары.

«В теннисе на семейном уровне были только сёстры Уильямс, но ещё никогда мужчина и женщина из одной семьи не возглавляли мировой рейтинг. Это заслуга мамы. Она сама была игроком, доходила до полуфинала юниорского „Ролан Гаррос“, затем стала тренером и вырастила нас в сильных игроков. Маме было очень приятно увидеть своих детей на вершине рейтинга. Пожалуй, она была самой счастливой мамой на свете», — сказал Сафин.