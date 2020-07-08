Зверев снялся с турнира в Берлине

Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил о результате очередного теста на коронавирус и рассказал, что вынужден сняться с выставочного турнира в Берлине. Соревнования запланированы на 13-19 июля.
«Во-первых, в пятницу я прошёл третий тест на COVID-19 и рад сообщить, что результат вновь отрицательный. Во-вторых, я планировал в этом месяце сыграть в Берлине, но принял решение остаться тренироваться с командой, а не играть на турнирах в этот момент. Всегда неприятно упустить возможность сыграть дома, но я скоро вернусь», — написал Зверев в «инстаграм-сториз».
Зверев также подтвердил, что испанец Давид Феррер вошёл в его команду на пробный период.
В конце июня Зверев пообещал сидеть на самоизоляции 14 дней после вспышки коронавирусной инфекции на турнире Adria Tour, однако не сдержал слова и посетил вечеринку в Монте-Карло.
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