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«Наши взгляды слишком разнились». Векич рассталась с тренером после 2,5 лет работы

«Наши взгляды слишком разнились». Векич рассталась с тренером после 2,5 лет работы
Теннис / WTA 0

Хорватская теннисистка Донна Векич и тренер Торбен Бельц объявили о прекращении сотрудничества после двух с половиной лет совместной работы.

«К сожалению, у меня и Донны слишком разнились взгляды по поводу расписания тренировок и турниров на период после возобновления тура. Как итог — дальше мы пойдём разной дорогой.

Спасибе Донне за последние 2,5 года — это путешествие было отличным, я всегда получал удовольствие от совместной работы. Удачи тебе в будущем, а я готов к новым вызовам», — написал Бельц на своей странице в «Инстаграме».

В настоящее время 24-летняя Векич является 24-й ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 10 матчей, в которых ей удалось добыть пять побед. В 2019 году на её счету 37 побед в 61 матче.

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