Кирьос вслед за Зверевым снялся с выставочного турнира в Берлине

Австралийский теннисист Ник Кирьос не выступит на выставочных соревнованиях в Берлине (Германия), сообщает теннисный журналист Михал Самульски на своей странице в «Твиттере». Ранее аналогичное решение принял первая ракетка Германии Александр Зверев.



На протяжении всего периода пандемии коронавируса Кирьос неоднократно критически высказывался о проведении различных турниров — австралиец считает глупым подвергать людей риску заражения.



В женской части выставочных соревнований не выступит француженка Каролин Гарсия — ей уже найдена замена в лице теннисистки из Латвии Анастасии Севастовой.



Травяные соревнования в Берлине запланированы на 13-19 июля. Сообщалось, что на турнире будут присутствовать зрители.

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