Рублёв проиграл Тиму на выставочном турнире Thiem's 7

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл во втором матче выставочного турнира, организованного третьей ракеткой мира Домиником Тимом Thiem's 7. В двух партиях уроженец Москвы уступил Тиму — 5:7, 4:6.



Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Рублёв ни разу не подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Тима 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



Помимо Рублёва и Тима в турнире принимают участие Роберто Баутиста-Агут (Испания), Маттео Берреттини (Италия), Деннис Новак (Австрия), Каспер Рууд (Норвегия), Карен Хачанов (Россия) и Ян-Леннард Штруфф (Германия).



В первом матче соревнований Рублёв обыграл Штруффа. Турнир проходит с 7 по 11 июля в австрийском городе Кицбюэле. Призовой фонд соревнований — € 300 тыс.