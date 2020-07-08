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Рублёв проиграл Тиму на выставочном турнире Thiem's 7

Рублёв проиграл Тиму на выставочном турнире Thiem's 7
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл во втором матче выставочного турнира, организованного третьей ракеткой мира Домиником Тимом Thiem's 7. В двух партиях уроженец Москвы уступил Тиму — 5:7, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Рублёв ни разу не подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Тима 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Помимо Рублёва и Тима в турнире принимают участие Роберто Баутиста-Агут (Испания), Маттео Берреттини (Италия), Деннис Новак (Австрия), Каспер Рууд (Норвегия), Карен Хачанов (Россия) и Ян-Леннард Штруфф (Германия).

В первом матче соревнований Рублёв обыграл Штруффа. Турнир проходит с 7 по 11 июля в австрийском городе Кицбюэле. Призовой фонд соревнований — € 300 тыс.

Thiem's 7. Группа IFA
08 июля 2020, среда. 21:25 МСК
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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