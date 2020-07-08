Рублёв проиграл Тиму на выставочном турнире Thiem's 7

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл во втором матче выставочного турнира, организованного третьей ракеткой мира Домиником Тимом Thiem's 7. В двух партиях уроженец Москвы уступил Тиму — 5:7, 4:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Рублёв ни разу не подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Тима 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Помимо Рублёва и Тима в турнире принимают участие Роберто Баутиста-Агут (Испания), Маттео Берреттини (Италия), Деннис Новак (Австрия), Каспер Рууд (Норвегия), Карен Хачанов (Россия) и Ян-Леннард Штруфф (Германия).
В первом матче соревнований Рублёв обыграл Штруффа. Турнир проходит с 7 по 11 июля в австрийском городе Кицбюэле. Призовой фонд соревнований — € 300 тыс.
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