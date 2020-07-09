Симон: когда говорят про Федерера, речь идёт о достоинствах. Про Джоковича — о недостатках

Французский теннисист Жиль Симон прокомментировал то, что выставочный турнир, организованный Новаком Джоковичем, стал очагом коронавируса. Также француз высказался на тему критики серба в целом.



«Безусловно, Новак допустил ошибку. Впрочем, всем и так хотелось его лишний раз раскритиковать, а события на Adria Tour лишь дал очередной повод для этого.



Почему всем этого хотелось? Это же заметно почти всегда. Посмотрите на зрителей на крупных кортах, вспомните, как реагировали трубуны на финальном матче Australian Open. Все сильно взбесятся, если Новак побьёт рекорды Федерера, ведь их раздражает, что он такой сильный. А я вот считаю, что вымещать на нём свою злобы — большая ошибка.



У Джоковича, как и у всех, есть достоинства и недостатки. Вот только всегда получается так, что когда люди говорят о Роджере, речь идёт лишь о достоинства. В случаях, когда речь заходит о Новаке — о недостатках. Это всё проделки медиа», — цитирует Симона L'Equipe.



13–14 и 20–21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.



В итоге этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении Борны Чорича, Виктора Троицки и Джоковича.