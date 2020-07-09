Кристина Младенович может пропустить US Open из-за проблем с получением визы

Французская теннисистка Кристина Младенович рассказала, что столкнулась со сложностями при получении американской визы для поездки на US Open.

«Решила, что возобновлю сезон на US Open, но есть одна очень интересная деталь. У меня больше нет разрешения на въезд, и я по-прежнему не получила новое. Поэтому мне пришлось заявиться на грунтовые турниры в Палермо и Праге. Если я не получу визу из-за ограничений на перелёты, я вернусь на корт на грунте. Это очень необычно. Слишком много неопределённости.



Готова ли я отправиться в Нью-Йорк? У меня даже нет визы. Обычно её можно получить за несколько часов. Хочется верить, что люди делают всё возможное, чтобы всё прошло хорошо. Если соблюдать необходимые правила, бояться нечего, однако есть вопросы, на которые я не могу ответить. Из США приходят плохие новости», — приводит слова Младенович L'Équipe.