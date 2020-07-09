Веснина: хочется, чтобы возобновился сезон, но в то же время испытываю двоякие чувства

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина порассуждала о необходимости возобновления теннисного сезона.

«Как же хочется, чтобы возобновился сезон у всех спортсменов. Чтобы начали проводиться детские и взрослые соревнования. Но в то же самое время испытываю двоякое чувство по поводу коронавируса. Стоит ли игра свеч или лучше не рисковать?!» — написала Веснина на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Елены Весниной в "Инстаграме".

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится в начале августа. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.