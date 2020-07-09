Рублёв обыграл Рууда на выставочном турнире Thiem's 7

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в матче выставочного турнира третьей ракетки мира Доминика Тима Thiem's 7 с норвежцем Каспером Руудом со счётом 6:2, 3:6, [10:4].
Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Рублёв 2 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Рууда 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.
Помимо Рублёва и Рууда в турнире принимают участие: Роберто Баутиста-Агут (Испания), Маттео Берреттини (Италия), Деннис Новак (Австрия), Ян-Леннард Штруфф (Германия), Карен Хачанов (Россия) и сам Доминик Тим.
Для выхода в полуфинал россиянину нужна победа Тима над Штруффом.
Турнир проходит с 7 по 11 июля в австрийском городе Кицбюэле. Призовой фонд соревнования — € 300 тыс.
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