Тим обыграл Штруффа на турнире Thiem's 7. Его победа позволила Рублёву выйти в 1/2 финала

Австрийский теннисист Доминик Тим одержал третью победу на выставочном турнире Thiem's 7, организатором которого он сам и является. В двух партиях он обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа — 6:4, 7:6 (7:3).



Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Тим 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Штруффа 8 эйсов и 3 двойные ошибки. Взять подачу соперника немец шансов не имел.



Сегодняшняя победа Тима позволила выйти в полуфинал соревнований не только ему (три победы в трёх матчах), но и россиянину Андрею Рублёву, который в трёх матчах группового этапа проиграл лишь однажды (самому Тиму).

Полуфинальные пары:

Доминик Тим (Австрия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Андрей Рублёв (Россия) — Маттео Берреттини (Италия).

Помимо Рублёва, Штруффа и Тима в турнире принимают участие Роберто Баутиста-Агут (Испания), Маттео Берреттини (Италия), Деннис Новак (Австрия), Каспер Рууд (Норвегия) и Карен Хачанов (Россия).



Турнир проходит с 7 по 11 июля в австрийском городе Кицбюэле. Призовой фонд соревнований — € 300 тыс.