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Тим обыграл Штруффа на турнире Thiem's 7. Его победа позволила Рублёву выйти в 1/2 финала

Тим обыграл Штруффа на турнире Thiem's 7. Его победа позволила Рублёву выйти в 1/2 финала
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим одержал третью победу на выставочном турнире Thiem's 7, организатором которого он сам и является. В двух партиях он обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа — 6:4, 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Тим 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Штруффа 8 эйсов и 3 двойные ошибки. Взять подачу соперника немец шансов не имел.

Сегодняшняя победа Тима позволила выйти в полуфинал соревнований не только ему (три победы в трёх матчах), но и россиянину Андрею Рублёву, который в трёх матчах группового этапа проиграл лишь однажды (самому Тиму).

Полуфинальные пары:

Доминик Тим (Австрия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Андрей Рублёв (Россия) — Маттео Берреттини (Италия).

Помимо Рублёва, Штруффа и Тима в турнире принимают участие Роберто Баутиста-Агут (Испания), Маттео Берреттини (Италия), Деннис Новак (Австрия), Каспер Рууд (Норвегия) и Карен Хачанов (Россия).

Турнир проходит с 7 по 11 июля в австрийском городе Кицбюэле. Призовой фонд соревнований — € 300 тыс.

Thiem's 7. Группа IFA
09 июля 2020, четверг. 17:10 МСК
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 3  
         
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
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