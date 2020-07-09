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Роджер Федерер: у меня были проблемы с детьми

Роджер Федерер: у меня были проблемы с детьми
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что ни один из его четверых детей не заинтересован в теннисе.

«У меня были проблемы с детьми. Пытаюсь навязывать им теннис — постоянно показываю свои крутые матчи с Рафой Надалем и Новаком Джоковичем, но им всё равно. Они лишь хотят, чтобы папа побыстрее вернулся с тренировки или матча и поиграл с ними.

Пытаемся вложить им в руки ракетку. Сейчас все четверо играют в теннис, и я действительно хочу этого. Особенно с учётом того, чем занимались всю жизнь их родители», — цитирует Федерера Yahoo.

8 августа швейцарцу исполнится 39 лет. Федерер является четвёртой ракеткой мира. В текущем сезоне Роджер провёл шесть матчей, в которых одержал пять побед. Последний турнир «Большого шлема» выиграл в 2018 году, в решающем матче Открытого чемпионата Австралии одолев хорвата Марина Чилича.

Швейцарец является рекордсменом по количеству выигранных мэйджоров в мужском теннисе — на его счету 20 «Больших шлемов».

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