Наоми Осака поделилась горячим фото в купальнике
Японская теннисистка Наоми Осака выложила на своей странице в «Твиттере» фотографию в жёлтом купальнике.
«Нужно ли публиковать вторую версию фото?» — обратилась к подписчикам теннисистка.
Фото доступно на официальной странице Наоми Осаки в «Твиттере».
В настоящее время 22-летняя японка является десятой ракеткой мира. В этом сезоне она провела восемь матчей, в которых одержала пять побед. В 2019 году Наоми стала победительницей Открытого чемпионата Австралии и соревнований в Осаке (Япония) и Пекине (Китай).
В конце мая стало известно, что Осака установила рекорд женского спорта — на протяжении 12 месяцев она заработала более $ 37 млн. Второй женщиной, попавшей в топ-100, стала ещё одна теннисистка — американка Серена Уильямс.
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