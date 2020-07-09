Хачанов обыграл Берреттини, но не вышел в 1/2 финала Thiem's 7

Российский теннисист Карен Хачанов одержал первую победу на выставочном турнире третьей ракетки мира Доминика Тима Thiem's 7. Сегодня, 9 июля, уроженец Москвы в двух партиях одолел итальянца Маттео Берреттини — 7:6 (8:6), 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. На счету Хачанова 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка. Берреттини выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и оформил 1 брейк.



Невзирая на сегодняшнюю победу, Карен не сумел квалифицироваться в полуфинальную стадию турнира — предыдущие два матча группового этапа он проиграл.



Известны полуфинальные пары турнира Theim's 7:



Доминик Тим (Австрия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Андрей Рублёв (Россия) — Маттео Берреттини (Италия).



Турнир проходит с 7 по 11 июля в австрийском городе Кицбюэле. Призовой фонд соревнований — € 300 тыс.