WTA изменила систему подсчёта мирового рейтинга

Женская теннисная ассоциация (WTA) анонсировала изменения в системе расчёта рейтинга теннисисток после возобновления сезона. Теперь рейтинг будет включать в себя результаты теннисисток с марта 2019 года по декабрь 2020 года. аналогичное решение ранее приняла Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР).



Теперь в одиночном рейтинге будут учитываться 16 лучших результатов. При этом очки, заработанные на одних и тех же турнирах дважды, учитываться не будут.



Очки, которые теннисистки заработают на турнирах в 2020 году, сгорят после того, как состоится аналогичный турнир в 2021 году, или через 52 недели — в зависимости от того, что произойдет раньше.



Также стало известно о включении в обновлённый календарь WTA двух турниров. С полным календарём женского тура можно ознакомиться на «Чемпионате».