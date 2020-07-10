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WTA изменила систему подсчёта мирового рейтинга

WTA изменила систему подсчёта мирового рейтинга
Теннис / WTA 0

Женская теннисная ассоциация (WTA) анонсировала изменения в системе расчёта рейтинга теннисисток после возобновления сезона. Теперь рейтинг будет включать в себя результаты теннисисток с марта 2019 года по декабрь 2020 года. аналогичное решение ранее приняла Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР).

Теперь в одиночном рейтинге будут учитываться 16 лучших результатов. При этом очки, заработанные на одних и тех же турнирах дважды, учитываться не будут.

Очки, которые теннисистки заработают на турнирах в 2020 году, сгорят после того, как состоится аналогичный турнир в 2021 году, или через 52 недели — в зависимости от того, что произойдет раньше.

Также стало известно о включении в обновлённый календарь WTA двух турниров. С полным календарём женского тура можно ознакомиться на «Чемпионате».

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