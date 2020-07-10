«Не считаю это блэкфейсом». Даяна Ястремская ответила на обвинения в расизме

25-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала в "Твиттере" заявление по поводу публикации, которую разместила в социальных сетях вчера, 9 июля.

Ястремская выложила необычные фотографии. На них половина лица и тела спортсменки были покрашены в коричневый цвет. В комментариях спортсменку начали обвинять в расизме, так как посчитали, что на фотографиях присутствует блэйкфейс — разновидность грима, которая использовалась белыми людьми для карикатурного изображения чернокожих.

«Я выложила фотографии, которые, как я думала, несут посыл о равенстве. Очевидно, этого не случилось, и их не так поняли.



Меня предупреждали о возможных негативных последствиях, но я не считала и по-прежнему не считаю это блэкфейсом. Я не хотела делать карикатуру, а хотела поделиться эмоциями от нынешней ситуации: ко всем нужно относиться как к равным.



Очень разочарована, что мой посыл был извращён. Эти фотографии разделили людей, а должны были объединить. Поэтому я их удалила.



Приношу искренние извинения всем, кого я оскорбила. У меня были исключительно благие намерения», — написала Ястремская.