«Моя королева». Ник Кирьос выложил фото с новой подругой

Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с новой подругой.
«Моя королева», — подписал снимок теннисист.
Посмотреть фотографию можно на странице Ника Кирьоса в "Инстаграме".
Ранее Кирьос состоял в отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской, однако 11 мая россиянка объявила о расставании.
В марте Калинскую и Кирьоса увидели целующимися на одной из улиц Акапулько (Мексика). Паре приписали возобновление романа. 24-летний австралиец постоянно комментировал сообщения Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне. Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на US Open в парном разряде и назвал её своей любимой теннисисткой. В конце 2019 года их отношения испортились, а в этом году они вновь стали появлялись на публике вместе.
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