«Моя королева». Ник Кирьос выложил фото с новой подругой

Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с новой подругой.

«Моя королева», — подписал снимок теннисист.

Посмотреть фотографию можно на странице Ника Кирьоса в "Инстаграме".

Ранее Кирьос состоял в отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской, однако 11 мая россиянка объявила о расставании.

В марте Калинскую и Кирьоса увидели целующимися на одной из улиц Акапулько (Мексика). Паре приписали возобновление романа. 24-летний австралиец постоянно комментировал сообщения Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне. Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на US Open в парном разряде и назвал её своей любимой теннисисткой. В конце 2019 года их отношения испортились, а в этом году они вновь стали появлялись на публике вместе.