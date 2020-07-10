Уимблдон выплатит € 11 млн теннисистам, которые могли бы сыграть на турнире в этом году

Организаторы Уимблдона решили оказать финансовую помощь теннисистам, которые могли бы сыграть на турнире в этом году, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте. Уимблдон должен был пройти с 28 июня по 11 июля, однако из-за пандемии коронавируса турнир был отменён.

Сообщается, что всего выплаты получат 620 спортсменов:

224 теннисиста, которые проходили квалификацию, получат по £ 12,5 тыс. (€ 14 тыс.);

256 теннисистов, прошедших в основную часть турнира в одиночном разряде, получат по £ 25 тыс. (€ 28 тыс.);

120 теннисистов, прошедших в основную часть турнира в парном разряде, получат по £ 6,25 тыс. (€ 7 тыс.);

16 теннисистов-колясочников получат по £ 6 тыс., ещё четверо — по £ 5 тыс. (€ 5,5 тыс.)