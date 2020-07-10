«Нашла себе партнёра для микста». Касаткина сыграла с полузащитником «Барселоны» Артуром

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая живёт и тренируется в Барселоне (Испания), рассказала, что сыграла в теннис с полузащитником «Барселоны» Артуром. Дарья была единственной девушкой из четырёх игроков на площадке.
«Нашла себе партнёра для микста. Футбол? Футбол в следующий раз», – написала Касаткина на своей странице в «Инстаграме».
23-летняя Касаткина занимает 66-е место в замороженном из-за пандемии коронавируса рейтинге WTA. В активе россиянки две победы на турнирах организации: в 2017 году Дарья выиграла турнир в Чарльстоне, а в 2018-м – Кубок Кремля в Москве.
Полузащитник сборной Бразилии Артур осенью по окончании сезона перейдёт из испанской «Барселоны» в итальянский «Ювентус». О предстоящем трансфере было объявлено 29 июня.
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