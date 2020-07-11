Карен Хачанов выступит на выставочном турнире в Берлине

Сразу три участника организованного третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом турнира Thiem's 7 на следующей неделе выступят на выставочном турнире в Берлине. Это не лучшим образом сыгравший в Кицбюэле россиянин Карен Хачанов, а также полуфиналисты австрийского турнира – испанец Роберто Баутиста-Агут и итальянец Маттео Берреттини.

Отметим, что именно победа над Берреттини со счётом 7:6 (8:6), 6:4 стала для Хачанова единственной на Thiem's 7. Также Карен уступил австрийцу Деннису Новаку (1:6, 4:6) и потерпел поражение от Баутиста-Агута (4:6, 3:6). Для Хачанова это были первые соревнования с 27 февраля, когда он в четвертьфинале турнира в Дубае уступил сербу Новаку Джоковичу.

В рамках выставочного турнира в Берлине Хачанов 17-19 июля сыграет на харде, Берреттини 13-15 июля покажет своё мастерство на траве. Баутиста-Агут поучаствует в обоих соревнованиях.