Серена Уильямс поменяла причёску

Американская теннисистка Серена Уильямс выложила на своей странице в «Инстаграме» новое фото, на котором она предстала в новом образе.

Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах «Большого шлема».



В текущем сезоне американка провела 10 матчей, в которых одержала 8 побед. В официальном рейтинге WTA 38-летняя спортсменка располагается на девятой строчке. На Открытом чемпионате Австралии — 2020 она пробилась в третий круг, где уступила китаянке Ван Цян.



Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.