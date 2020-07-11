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Серена Уильямс поменяла причёску

Серена Уильямс поменяла причёску
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Серена Уильямс выложила на своей странице в «Инстаграме» новое фото, на котором она предстала в новом образе.

Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах «Большого шлема».

В текущем сезоне американка провела 10 матчей, в которых одержала 8 побед. В официальном рейтинге WTA 38-летняя спортсменка располагается на девятой строчке. На Открытом чемпионате Австралии — 2020 она пробилась в третий круг, где уступила китаянке Ван Цян.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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