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Тренер Фоньини: кажется, турниры в США не состоятся

Тренер Фоньини: кажется, турниры в США не состоятся
Теннис / ATP 0

Коррадо Барадзутти, тренер итальянского теннисиста Фабио Фоньини, поделился своими мыслями о готовящихся к проведению турниров на территории США.

«Что касается Фабио, то мы не планируем выступать в США. Мне в принципе кажется, что турниров там не будет.

Ситуация с коронавирусом в Северной Америке очень непростая, при этом вряд ли в ближайшее время она изменится. Кажется, было бы логичным отменить соревнования вовсе. Думаю, соответствующее решение будет принято уже 13-15 июля», — цитирует Барадзутти SuperTennis.

Из-за пандемии коронавируса ATP-тур был приостановлен в марте и возобновится 14 августа на турнире в Вашингтоне (США). После возобновления сезона предполагается также проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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