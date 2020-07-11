Гаске: я очень быстро понял, что Надаль — монументальный теннисист

Француз Ришар Гаске вспомнил одну из очных встреч с испанцем Рафаэлем Надалем. В 2005 году теннисисты встретились в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Победу одержал Надаль — 6:7 (6:8), 6:4, 6:3.
«За день до этого я обыграл Роджера Федерера в четвертьфинале (6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (10:8)). У Рафы же я выиграл первую партию и сделал брейк во второй — казалось, всё в моих руках. Я чувствовал, что мы играем на одном уровне и в целом я должен победить. Но проиграл…
Спустя месяц мы встретились уже на „Ролан Гаррос“ и это был совсем другой Надаль. Он выиграл и турнир в Монте-Карло, и Открытый чемпионат Франции. Я очень быстро понял, что Рафа — монументальный теннисист. На грунте он играл просто чудовищно.
Стоит отметить, что его игра не прекращает развиваться. И это особенно удивительно. Год за годом он лишь совершенствуется — безумие», — цитирует Гаске Tennis Majors.
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