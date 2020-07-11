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Халеп подтвердила участие в первом официальном турнире после возобновления сезона

Халеп подтвердила участие в первом официальном турнире после возобновления сезона
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Симона Халеп заявила о готовности сыграть на соревнованиях в Палермо (Италия), которые станут первыми после возобновления сезона. Об этом сообщил директор турнира Оливьеро Пальма.

«Да, в сетке турнира будет Халеп. Также мы рассчитываем на пять теннисисток, чьё место в рейтинге от 10 до 20 и четыре и четыре девушки из третьего десятка рейтинга», — цитирует Пальму официальный «твиттер» соревнований.

Турнир Palermo Ladies Open пройдёт в период с 3 по 9 августа. Призовой фонд грунтового турнира составит $ 251 750. На трибунах смогут присутствовать зрители.

Ранее Халеп высказалась на тему возможного участия в Открытом чемпионате США и рассказала, как провела период самоизоляции.

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