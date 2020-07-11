Рублёв вышел в финал Thiem's 7, где сыграет с Тимом
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в полуфинальном матче выставочного турнира третьей ракетки мира Доминика Тима Thiem's 7 с итальянцем Маттео Берреттини — 6:4, 7:6 (8:6).
Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Рублёв 2 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Берреттини 9 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.
В решающем матче соревнований вторая ракетка России сыграет с организатором соревнований, первым сеяным Домиником Тимом. Австриец в параллельном полуфинале обыграл теннисиста из Испании Роберто Баутисту-Агута — 6:7 (5:7), 6:2, 6:2.
Турнир проходит с 7 по 11 июля в австрийском городе Кицбюэле. Призовой фонд соревнования — € 300 тыс.
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