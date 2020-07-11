Рублёв выиграл выставочный турнир Thiem's 7, одолев в финале Тима

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу на выставочном турнире Thiem's 7, который проходил в Кицбюэле (Австрия). В финале соревнований Рублёв со счётом 6:2, 5:7, 10:8 обыграл организатора и хозяина турнира третью ракетку мира Доминика Тима. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Напомним, на групповом этапе Рублёв уступил Тиму — 5:7, 4:6.



У Рублёва был второй матч за день. В первом Андрей довёл до победы прерванный накануне из-за дождя полуфинальный поединок с итальянцем Маттео Берреттини — 6:4, 7:6 (8:6).



21 июня Рублёв должен был сыграть с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале выставочного турнира Adria Tour, который проходил в Задаре (Хорватия). Но решающий матч был отменён незадолго до начала после известия о коронавирусе у одного из участников соревнований болгарина Григора Димитрова. Несмотря на то что тест Рублёва показал отрицательный результат, россиянин провёл две недели на карантине и сдал ещё несколько тестов на коронавирус, прежде чем вновь выйти на корт.

В 2020 году до паузы в сезоне 14-я ракетка мира Рублёв выиграл турниры в Аделаиде и Дохе.