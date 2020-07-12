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Люка Пуй пропустит US Open из-за травмы

Люка Пуй пропустит US Open из-за травмы
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Люка Пуй пропустит US Open, сообщает beIN Sports со ссылкой на тренера Лоика Курто.

Пуй снялся с турнира Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown из-за травмы локтя и продолжает восстанавливаться после повреждения. Сообщается, что он пропустит не только US Open, но и предшествующие ему турниры в США.

US Open планируется провести в Нью-Йорке (США) с 31 августа по 13 сентября.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится в начале августа. Помимо US Open после возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также «Ролан Гаррос». В Европе и США пока проходят только выставочные турниры.

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