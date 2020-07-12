Циципас — Хачанову: единственное место, которое тебе стоит посетить в Греции, — барбершоп

Греческий теннисист Стефанос Циципас подшутил над россиянином Кареном Хачановым в «Твиттере».

Сегодня, 12 июля, Хачанов опубликовал в социальных сетях фотографию из Греции и обратился к Циципасу с вопросом, почему тот не показывает ему красоты родной страны.

Циципас ответил на публикацию Хачанова: «Единственное место, которое тебе стоит посетить в моей стране, — это барбершоп».

«Думал, ты не знаешь, как выглядит барбершоп. Подожду тебя, сходим вместе», — отреагировал Карен.

9 июля Хачанов завершил выступления на выставочном турнире третьей ракетки мира Доминика Тима Thiem's 7. Позже стало известно, что Хачанов сыграет на выставочном турнире в Берлине, который пройдёт с 17 по 19 июля.

Циципас продолжает выступления на турнире известного тренера Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown. Сегодня, 12 июля, ему предстоит побороться за выход в финал с бельгийцем Давидом Гоффеном.