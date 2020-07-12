Бублик — Рублёву: тебе не надоело выигрывать?

Вчера, 11 июля, российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с церемонии награждения выставочного турнира Доминика Тима Thiem's 7. Публикацию прокомментировал казахстанский теннисист Александр Бублик: «Тебе не надоело выигрывать?».
Помимо Бублика в комментариях Рублёва поздравили с победой австриец Деннис Новак и Елена Веснина.
Для Рублёва этот финал должен был стать вторым на выставочных турнирах, проходящих во время паузы в сезоне. 21 июня Рублёв должен был сыграть с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале Adria Tour, который проходил в Задаре (Хорватия). Но решающий матч был отменён незадолго до начала после известия о коронавирусе у одного из участников соревнований болгарина Григора Димитрова. Несмотря на то что тест Рублёва показал отрицательный результат, россиянин провёл две недели на карантине и прошёл ещё несколько тестов на коронавирус, прежде чем вновь выйти на корт.
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