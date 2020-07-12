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Светлана Кузнецова рассказала, что значит для неё счастье

Светлана Кузнецова рассказала, что значит для неё счастье
Теннис / WTA 0

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, что значит для неё счастье.

«Мне кажется, что в последнее время у многих появилось осознание ценности того, к чему раньше относились как к обыденности. Я пришла к тому, что ловлю счастье в мелочах: в улыбках родных и близких, в хорошей погоде и во внутренней гармонии с самой собой. А что значит счастье для вас?» — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Светланы Кузнецовой в «Инстаграме».

Кузнецова выигрывала US Open — 2004 и «Ролан Гаррос» — 2009 в одиночном разряде, ещё два титула на турнирах «Большого шлема» она завоевала в парном разряде, став победительницей Открытого чемпионата Австралии в 2004 и 2012 годах.

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