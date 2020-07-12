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Циципас и Берреттини вышли в финал турнира Ultimate Tennis Showdown

Циципас и Берреттини вышли в финал турнира Ultimate Tennis Showdown
Теннис / ATP 0

На турнире известного тренера Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown, который стартовал 13 июня в Софья-Антиполи (Франция), определись финалисты. Ими стали греческий теннисист Стефанос Циципас и итальянец Маттео Берреттини.

В полуфинальных матчах Циципас в трёх сетах обыграл бельгийца Давида Гоффена, а Берреттини в пяти партиях с трудом одолел француза Ришара Гаске. Финал турнира также состоится сегодня, начало — в 23:00 мск.

Помимо вышеупомянутых теннисистов в турнире принимали участие Алексей Попырин (Австралия), Дастин Браун (Германия), Фелисьяно Лопес (Испания), Эллиот Беншетри, Бенуа Пэр, Люка Пуй, Корентен Муте (все — Франция) и третья ракетка мира Доминик Тим (Австрия), который снялся в ходе соревнований.

Ultimate Tennis Showdown. 1/2 финала
12 июля 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3 4 5
             
15 		13 13    
11 		11 12    
             
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Ultimate Tennis Showdown. 1/2 финала
12 июля 2020, воскресенье. 18:15 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
24 		12 16 10 2
8 		14 12 13 1
             
Ришар Гаске
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
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