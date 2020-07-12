Циципас и Берреттини вышли в финал турнира Ultimate Tennis Showdown
На турнире известного тренера Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown, который стартовал 13 июня в Софья-Антиполи (Франция), определись финалисты. Ими стали греческий теннисист Стефанос Циципас и итальянец Маттео Берреттини.
В полуфинальных матчах Циципас в трёх сетах обыграл бельгийца Давида Гоффена, а Берреттини в пяти партиях с трудом одолел француза Ришара Гаске. Финал турнира также состоится сегодня, начало — в 23:00 мск.
Помимо вышеупомянутых теннисистов в турнире принимали участие Алексей Попырин (Австралия), Дастин Браун (Германия), Фелисьяно Лопес (Испания), Эллиот Беншетри, Бенуа Пэр, Люка Пуй, Корентен Муте (все — Франция) и третья ракетка мира Доминик Тим (Австрия), который снялся в ходе соревнований.
Ultimate Tennis Showdown. 1/2 финала
12 июля 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
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|13
|13
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|11
|12
Давид Гоффен
Д. Гоффен
- 12 июля 2020
-
20:58
-
18:32
-
15:41
-
14:58
-
14:12
-
13:50
-
12:22
-
11:23
-
10:58
-
09:53
-
09:24
-
00:38
- 11 июля 2020
-
23:47
-
21:50
-
19:40
-
16:55
-
16:24
-
15:57
-
13:28
-
11:26
-
09:30
-
00:49
- 10 июля 2020
-
23:47
-
21:18
-
20:32
-
17:48
-
16:34
-
12:15
-
10:24
-
09:49
-
09:21
-
00:58
-
00:28
- 9 июля 2020
-
23:48
-
22:16
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