Циципас и Берреттини вышли в финал турнира Ultimate Tennis Showdown

На турнире известного тренера Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown, который стартовал 13 июня в Софья-Антиполи (Франция), определись финалисты. Ими стали греческий теннисист Стефанос Циципас и итальянец Маттео Берреттини.

В полуфинальных матчах Циципас в трёх сетах обыграл бельгийца Давида Гоффена, а Берреттини в пяти партиях с трудом одолел француза Ришара Гаске. Финал турнира также состоится сегодня, начало — в 23:00 мск.

Помимо вышеупомянутых теннисистов в турнире принимали участие Алексей Попырин (Австралия), Дастин Браун (Германия), Фелисьяно Лопес (Испания), Эллиот Беншетри, Бенуа Пэр, Люка Пуй, Корентен Муте (все — Франция) и третья ракетка мира Доминик Тим (Австрия), который снялся в ходе соревнований.