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Энди Маррей рассказал, как сохранил хорошую форму во время карантина

Энди Маррей рассказал, как сохранил хорошую форму во время карантина
Теннис / ATP 0

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей рассказал, как поддерживал форму во время карантина.

«Я прилагал все возможные усилия, чтобы оставаться в форме. Много катался на велосипеде. У меня есть шоссейная модель, ездить на ней было для меня в новинку, но мне очень понравилось.

Думаю, что смог сохранить достаточно хорошую форму. В такие периоды очень важно сохранять активность, насколько это возможно, потому что это оказывает положительное влияние и на психологию", — приводит слова Маррея пресс-служба АТР.

На выставочном турнире в Великобритании Schroders Battle of the Brits Маррей снялся с матча за третье место, чтобы не подвергать дополнительной нагрузке разболевшуюся голень.

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