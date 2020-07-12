Энди Маррей рассказал, как сохранил хорошую форму во время карантина

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей рассказал, как поддерживал форму во время карантина.

«Я прилагал все возможные усилия, чтобы оставаться в форме. Много катался на велосипеде. У меня есть шоссейная модель, ездить на ней было для меня в новинку, но мне очень понравилось.

Думаю, что смог сохранить достаточно хорошую форму. В такие периоды очень важно сохранять активность, насколько это возможно, потому что это оказывает положительное влияние и на психологию", — приводит слова Маррея пресс-служба АТР.



На выставочном турнире в Великобритании Schroders Battle of the Brits Маррей снялся с матча за третье место, чтобы не подвергать дополнительной нагрузке разболевшуюся голень.