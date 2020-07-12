Патрик Муратоглу — о турнире турнира UTS: наша задача была показать теннис будущего

Тренер Серены Уильямс и организатор выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown Патрик Муратоглу рассказал о будущем этих соревнований.

«Уверен, что второй турнир состоится. Не могу назвать точные даты, но он обязательно пройдёт вскоре после первого. Теннисистам очень понравилось здесь выступать. Все парни выложились на сто процентов и хотели бы как можно скорее снова сыграть на турнире UTS.

Рад, что мы смогли реализовать большую часть наших планов. Благодаря работе камер можно было ощутить происходящее на корте. Этот опыт оказался положительным. Конечно, многое нам бы хотелось улучшить. Но для первого раза турнир получился многообещающим. Наша задача была в том, чтобы показать теннис будущего.



Конечно, мы хотим продолжать. У турнира появились свои болельщики, здесь играть хотят теннисисты. Думаю, что даже после возобновления сезона мы сможем найти для UTS место в календаре.



Мы играем по выходным. Это было нашей задумкой с первого дня. Думаю, что такая идея оправданна. Мне хочется продолжать экспериментировать с форматами. Уверен, что за первым турниром последуют новые", — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.