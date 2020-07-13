Пит Сампрас назвал лучший матч в своей карьере

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Пит Сампрас назвал финальный матч Уимблдона 1999 года с соотечественником Андре Агасси лучшим в своей карьере. Сампрас одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 7:5. Поединок продолжался менее двух часов.

«Люди спрашивают меня, какой матч стал лучшим в моей карьере? Я бы назвал именно этот. Я играл в идеальный травяной теннис: отлично двигался, принимал и здорово подавал в матче с лучшим теннисистом по игре на приёме. Я играл так хорошо, как только возможно», — приводит слова Сампраса официальный сайт тура.

Сампрас за карьеру завоевал 54 титула в одиночном разряде. Он завершил профессиональную карьеру в 2003 году. В 2007 году Пит был включён в международный Зал теннисной славы.