Кирьос: мой мир развалился на части 6 лет назад

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что смерть бабушки стала для него серьёзным ударом. Джулиана Фостер скончалась в 2014 года в возрасте 74 лет.

«Мой мир развалился на части 6 лет назад, я сбился с пути и пытаюсь собрать все части воедино. Не проходит и дня, чтобы я не думал о тебе, не надеялся ещё раз побеседовать с тобой или сыграть перед тобой в последний раз. Спи спокойно, бабуля», — написал Кирьос.

Пост доступен в «инстаграме» Ника Кирьоса.

25-летний уроженец Канберры за карьеру выиграл 6 турниров ATP в одиночном разряде. Из-за пандемии коронавируса нынешний сезон был приостановлен в марте. В середине июня Ассоциация теннисистов-профессионалов определилась с датой возобновления соревнований. Первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне (США), которые стартуют 14 августа.