Энди Маррей: я становлюсь староват для теннисиста

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» 33-летний британский теннисист Энди Маррей признался, что расстроен отменой Уимблдона в нынешнем сезоне в связи с пандемией коронавируса.
«Я скучаю по крупным турнирам. Для теннисиста я становлюсь староват. Никогда не знаешь, как много возможностей выступить на крупнейших соревнованиях у тебя остаётся. Конечно, мне очень жаль, что Уимблдон не состоится.
Мне не хватает путешествий. Одна из вещей, которыми я наслаждался в своей карьере, это возможность увидеть разные части света", — приводит слова Маррея Tennis 365.
Энди завоевал титулы на Уимблдоне в 2013 и 2016 годах. Из-за пандемии коронавируса нынешний сезон был приостановлен в марте. В середине июня Ассоциация теннисистов-профессионалов определилась с датой возобновления соревнований. Первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне (США), которые стартуют 14 августа.
- 13 июля 2020
-
12:20
-
11:01
-
10:12
-
09:09
-
00:21
- 12 июля 2020
-
23:42
-
22:56
-
20:58
-
18:32
-
15:41
-
14:58
-
14:12
-
13:50
-
12:22
-
11:23
-
10:58
-
09:53
-
09:24
-
00:38
- 11 июля 2020
-
23:47
-
21:50
-
19:40
-
16:55
-
16:24
-
15:57
-
13:28
-
11:26
-
09:30
-
00:49
- 10 июля 2020
-
23:47
-
21:18
-
20:32
-
17:48
-
16:34
-
12:15