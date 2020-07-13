Берреттини: могу сыграть на US Open и «Ролан Гаррос», если условия будут хорошими

Итальянец Маттео Берреттини, ставший победителем турнира известного тренера Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown, рассказал о планах выступить на Открытом чемпионате США и «Ролан Гаррос».

«Есть много вопросов, на которые нужно ответить. Люди, которые организовывают US Open и другие турниры, должны ответить, возникнут ли у нас трудности с карантином, если мы отправимся в США. В первую очередь я буду думать о своём здоровье, а затем стану принимать решение.

Если условия будут хорошими, я могу сыграть на US Open и «Ролан Гаррос», но ещё нужно подождать. Мы не знаем, что случится. Из-за этого вируса всё остановилось, так что мы не можем знать, что будет дальше», — приводит слова Берреттини Tennis 365.

US Open завершится за две недели до стартующего 27 сентября Открытого чемпионата Франции.