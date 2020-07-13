У Саманты Стосур и её партнёрши родилась девочка. Фото

Австралийская теннисистка Саманта Стосур, которая ранее была первой ракеткой мира в парном разряде, объявила, что её партнёрша Лиз родила девочку, которую назвали Женевьевой.

«Жизнь на карантине в условиях коронавируса непроста во многих отношениях. Лично для меня это один из самых волнующих и счастливых периодов моей жизни. 16 июня моя партнёрша Лиз родила чудесную маленькую девочку Женевьеву.

Это было суматошное время, но теперь мы уже не представляем себе жизни без неё. Мама и Ева чувствуют себя хорошо, и приятно оказаться дома с ними обеими. Мы без ума от этого маленького свёртка и живём в счастливом хаосе. Ждём с нетерпением, что будет дальше. Хотим смотреть, как Ева растёт — впрочем, не слишком быстро, надеемся!» — написала Стосур в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Саманты Стосур.