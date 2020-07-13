WTA поздравила Стосур и её партнёршу с рождением дочки
Женская теннисная ассоциация (WTA) поздравила победительницу Открытого чемпионата США 2011 года австралийку Саманту Стосур. Сегодня, 13 июля, бывшая первая ракетка мира в парном разряде сообщила, что её партнёрша Лиз родила девочку, которую назвали Женевьевой.
«Поздравляем», — говорится в сообщении в «инстаграме» WTA.
К поздравлением присоединились австралийки Присцилла Хон, Кейси Деллакуа, американка Дезире Кравчик и Федерация тенниса Австралии.
36-летняя уроженка Брисбена за свою карьеру выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде. В парном разряде Стосур выиграла 26 турниров, включая Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open. Также на её счету три титула на турнирах «Большого шлема» в миксте.
У Саманты Стосур и её партнёрши родилась девочка. Фото
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