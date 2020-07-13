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Эдберг назвал игрока, который может прервать доминирование «Большой тройки»

Эдберг назвал игрока, который может прервать доминирование «Большой тройки»
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах швед Стефан Эдберг предположил, что австриец Доминик Тим может прервать доминирование «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Он показал, что легко мог выиграть Australian Open в этом году. У него был отличный шанс. Если Рафа не будет выступать, то Тим однажды выиграет „Ролан Гаррос“. Пожалуй, он ближе всех к тому, чтобы прервать доминирование „Большой тройки“.

В то же время Зверев показал, что у него огромный потенциал, он лишь немного сбился с пути, но вернуться назад не так уж сложно. Стефанос Циципас также стучится в дверь. Пожалуй, я могу добавить и ещё нескольких игроков. Но в настоящий момент главный претендент — Тим", — цитирует Эдберга Tennis Head со ссылкой на эфир Eurosport.

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